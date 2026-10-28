Yolda kalan Alman gezgine Sivaslı aile kucak açtı: 11 günlük misafirlik gözyaşlarıyla bitti

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Almanya'da yaşayan Tanja Aumer, mart ayının sonunda karavanı ile dünya turuna çıktı. Türkiye üzerinden Gürcistan'a ilerlemek isteyen Tanja; İzmir, Denizli, Nevşehir ve Sivas'a gitti. Divriği ilçesinden geçtiği sırada aracının arızalandığını fark eden Tanja, karavanını yol kenarına park etti.

Bir süre karavanda dinlenen Tanja'yı Güneyevler köyü muhtarı Güngör Durgun fark etti. Tanja Aumer'i kahvaltıya davet eden muhtar Durgun, köydeki evine götürerek bir süre Alman gezgin ile ilgilendi. Tanja'nın kişisel ihtiyaçlarından, aracının bakımına kadar ilgilenen Durgun ailesi, gezgini 11 gün boyunca misafir etti.

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11 günlük misafirlik süresince Tanja Aumer'e sıcak ilgi gösteren Durgun ailesi, aracın tamirini yaptırarak Tanja'yı uğurladı. Vedalaştığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Tanja, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören videolar, görenlerin takdirini topladı.

"AİLEDEN BİRİSİ OLDU"

Tanja Aumer'i misafir eden Güneyevler köyü muhtarı Güngör Durgun, "Bizim için gerçekten sıradan bir iyilikti. Bu kadar gündem olacağını tahmin etmiyorduk. Sosyal medyada ciddi derecede beğeni aldı. Sosyal medyada ülkemizi ve Sivas'ımızı bu denli güzel göstermek bizi mutlu etti. İngilizcemiz çok yok. Telefonda çeviri yaparak anlaşabildik. Tek başına kızcağızı gördüm, sorunu anlattı. Önce kahvaltıya getirdim, daha sonra da aracını getirdik. Aileden biri oldu" dedi.

Şehriban Durgun, "Tanja bizi çok etkiledi. Evimizin kızı gibi oldu. Yedik, içtik, güldük, eğlendik. Çok mutluyduk, elimizden gelse hiç göndermeyecektik. Giderken çok duygulandık ve ağladık. Yeri geldiğinde benimle birlikte iş yaptı. Çok sıcakkanlı birisiydi. Bir kuş çalıya düşmüş, onu sarıp sarmalamak lazım" ifadelerine yer verdi.

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Şu anda Meksika'ya ulaşan Tanja'nın paylaştığı videolar, izlenme rekorları kırarak büyük beğeni topladı.