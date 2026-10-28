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Yolda kalan Alman gezgine Sivaslı aile kucak açtı: 11 günlük misafirlik gözyaşlarıyla bitti

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#Sivas#Tanja Aumer#Güngör Durgun
Yolda kalan Alman gezgine Sivaslı aile kucak açtı: 11 günlük misafirlik gözyaşlarıyla bitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 10:58

Türkiye üzerinden Gürcistan'a ilerlerken karavanı arızalanan Tanja Aumer'i yol kenarında fark eden köylüler yardımına koştu. Telefon çevirisiyle anlaşarak 11 gün boyunca evlerinde ağırlayıp aracını tamir ettirdikleri gezginin paylaştığı veda anları milyonlarca izlenmeye ulaştı.

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Almanya'da yaşayan Tanja Aumer, mart ayının sonunda karavanı ile dünya turuna çıktı. Türkiye üzerinden Gürcistan'a ilerlemek isteyen Tanja; İzmir, Denizli, Nevşehir ve Sivas'a gitti. Divriği ilçesinden geçtiği sırada aracının arızalandığını fark eden Tanja, karavanını yol kenarına park etti.

Yolda kalan Alman gezgine Sivaslı aile kucak açtı: 11 günlük misafirlik gözyaşlarıyla bitti

Bir süre karavanda dinlenen Tanja'yı Güneyevler köyü muhtarı Güngör Durgun fark etti. Tanja Aumer'i kahvaltıya davet eden muhtar Durgun, köydeki evine götürerek bir süre Alman gezgin ile ilgilendi. Tanja'nın kişisel ihtiyaçlarından, aracının bakımına kadar ilgilenen Durgun ailesi, gezgini 11 gün boyunca misafir etti.

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11 günlük misafirlik süresince Tanja Aumer'e sıcak ilgi gösteren Durgun ailesi, aracın tamirini yaptırarak Tanja'yı uğurladı. Vedalaştığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Tanja, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören videolar, görenlerin takdirini topladı.

Yolda kalan Alman gezgine Sivaslı aile kucak açtı: 11 günlük misafirlik gözyaşlarıyla bitti

"AİLEDEN BİRİSİ OLDU"

Tanja Aumer'i misafir eden Güneyevler köyü muhtarı Güngör Durgun, "Bizim için gerçekten sıradan bir iyilikti. Bu kadar gündem olacağını tahmin etmiyorduk. Sosyal medyada ciddi derecede beğeni aldı. Sosyal medyada ülkemizi ve Sivas'ımızı bu denli güzel göstermek bizi mutlu etti. İngilizcemiz çok yok. Telefonda çeviri yaparak anlaşabildik. Tek başına kızcağızı gördüm, sorunu anlattı. Önce kahvaltıya getirdim, daha sonra da aracını getirdik. Aileden biri oldu" dedi.

Yolda kalan Alman gezgine Sivaslı aile kucak açtı: 11 günlük misafirlik gözyaşlarıyla bitti

Şehriban Durgun, "Tanja bizi çok etkiledi. Evimizin kızı gibi oldu. Yedik, içtik, güldük, eğlendik. Çok mutluyduk, elimizden gelse hiç göndermeyecektik. Giderken çok duygulandık ve ağladık. Yeri geldiğinde benimle birlikte iş yaptı. Çok sıcakkanlı birisiydi. Bir kuş çalıya düşmüş, onu sarıp sarmalamak lazım" ifadelerine yer verdi.

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Şu anda Meksika'ya ulaşan Tanja'nın paylaştığı videolar, izlenme rekorları kırarak büyük beğeni topladı.

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#Sivas#Tanja Aumer#Güngör Durgun

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