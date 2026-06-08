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Yolda gördüğü kişileri husumetlilerine benzetip bıçakla saldırdı: Diğer grup satırla karşılık verdi

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#Kavga#Bıçaklı Saldırı#Yalova
Yolda gördüğü kişileri husumetlilerine benzetip bıçakla saldırdı: Diğer grup satırla karşılık verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 14:23

Yalova'da K.E.Ç. (45), husumetlilerine benzettiği 2 kişiyi bıçakladı. Olayı görüp, müdahale etmeye çalışan 3 kişi, kendilerine küfreden K.E.Ç.'yi evine kadar takip edip, ellerindeki kesici aletleri fırlattı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen K.E.Ç., iddiaya göre evinin karşısında bekleyen H.C. ve E.T.'yi husumetlilerine benzetti.

Yolda gördüğü kişileri husumetlilerine benzetip bıçakla saldırdı: Diğer grup satırla karşılık verdi

K.E.Ç., yanına gittiği bu kişilerle önce tartıştı, ardından bıçakladı. Bu sırada yoldan geçen O.Y. E.Ç. ve M.Ç., kavgayı ayırmak istedi. K..E.Ç., gruba hakaret edip, saldırdı. 3 kişi, yakında bulunan kasap dükkanından satır ve bıçak alarak, evine kaçan K.E.Ç.'yi takip etti.

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Yolda gördüğü kişileri husumetlilerine benzetip bıçakla saldırdı: Diğer grup satırla karşılık verdi

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4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Grup, pencereden kendilerine küfreden K.E.Ç.'ye ellerindeki kesici aletleri fırlattı. Bıçaklardan biri eve saplanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri biber gazı ile etkisiz hale getirdi. K.E.Ç. ile O.Y., E.Ç. ve M.Ç. gözaltına alırken, 2 yaralı ise ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan H.C. ve E.T. taburcu olurken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Yolda gördüğü kişileri husumetlilerine benzetip bıçakla saldırdı: Diğer grup satırla karşılık verdi

 

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#Kavga#Bıçaklı Saldırı#Yalova

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