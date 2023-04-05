Yolda el yapımı tüfek buldu, merak edip inceleyince yaralandı

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Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bedre Deresi kenarında yürüyen İbrahim B., yerde bulduğu tüfeğe benzer düzeneği alıp incelemeye başladı. Bu sırada ateş alan düzenekten çıkan saçma, İbrahim B.'nin sağ bacağına isabet etti. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim B., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin yaptığı incelemede, İbrahim B.’nin yaralanmasına neden düzeneğin, el yapımı tüfek olduğunu belirledi. Tüfeğin sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.