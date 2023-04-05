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Yolda el yapımı tüfek buldu, merak edip inceleyince yaralandı

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#İnegöl#Bursa#Bursa Haberleri
Yolda el yapımı tüfek buldu, merak edip inceleyince yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 14:26

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İbrahim B.’nin (23), yolda bulup incelerken yaralanmasına neden olan düzeneğin, el yapımı tüfek olduğu belirlendi.

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Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bedre Deresi kenarında yürüyen İbrahim B., yerde bulduğu tüfeğe benzer düzeneği alıp incelemeye başladı. Bu sırada ateş alan düzenekten çıkan saçma, İbrahim B.'nin sağ bacağına isabet etti. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim B., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yolda el yapımı tüfek buldu, merak edip inceleyince yaralandı

Polisin yaptığı incelemede, İbrahim B.’nin yaralanmasına neden düzeneğin, el yapımı tüfek olduğunu belirledi. Tüfeğin sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yolda el yapımı tüfek buldu, merak edip inceleyince yaralandı

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#İnegöl#Bursa#Bursa Haberleri

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