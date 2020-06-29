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Taha AYHAN/DHA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 13:20,Son Güncelleme:

Yolda bulunan sınav kağıtlarına ilişkin Valilik'ten açıklama

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Yolda bulunan sınav kağıtlarına ilişkin Valilik'ten açıklama
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MALATYA Valiliği, yola saçılmış halde bulunan sınav kağıtlarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, bulunan kağıtların Fırat Üniversitesi'nin geçen yıllarına ait, geri dönüşüme götürülen sınav kâğıtları olduğu belirtildi.

Malatya'da bir kavşakta yola saçılmış sınav kağıtlarını görenler, kağıtların YKS'ye ait olduğunu zannederek durumu polise bildirdi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede, kağıtların geçen yıllara ait, YKS ile alakası olmayan kağıtlar olduğunu belirledi. Malatya Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaparak, yola saçılan kâğıtların Fırat Üniversitesi’ne ait olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu kâğıtların Fırat Üniversitesi’nin geçmiş yıllara ait sınav kâğıtları olduğu, geri dönüşüm için götürülürken, üstü açık araçtan yola savruldukları belirtildi.

 

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