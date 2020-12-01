Yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Mehmet Aslaner, Hayrullah Mahallesi'nde yürürken yolda cüzdan buldu. Aslaner, cüzdanı sahibine ulaştırılması için bölgedeki polis ekiplerine teslim etti. İçerisinde 500 lira ve kimlik bulunan cüzdanı polis, cep telefonuyla ulaştığı sahibi Hasan Karagöz'e verdi.



Cüzdanını bulan Mehmet Aslaner'e teşekkür eden Hasan Karagöz, "Cüzdanı minibüste düşürdüm zannetmiştim. Sağ olsunlar cüzdanımı bulmuşlar teşekkür ederim" dedi. Mehmet Aslaner ise vatandaşlık görevini yaptığını söyledi.