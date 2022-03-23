Yolcuyu taksiden attı: Beğenmiyorsan inersin

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Olay, dün 21.00 sıralarında gerçekleşti. İşten çıktıktan sonra ablası ile birlikte 34 THA 12 plakalı taksiye binen Büşra B., taksi şoförüne kendisinin Sanayi Mahallesi'nde ineceğini, ablasını ise Seyrantepe götürmesini söyledi. İddiaya göre; bir süre ilerledikten sonra taksi şoförü Büşra B.'ye, gitmek istediği yerde yoğun trafik olduğunu gerekçe göstererek inmesini istedi. Bunun üzerine Büşra B. ve ablası, taksi şoförü ile tartışmaya başladı.

"BEĞENMİYORSAN İNERSİN"



Taksi şoförü, Büşra B.'ye, "Beğenmiyorsan inersin, para da vermezsin. Sabaha kadar seni mi gezdireceğim? Mazot olmuş 30 lira. Seyrantepe'ye gideceğim, alternatif yol var. 2 dakika yürüsen ne olacak? 20 lira vereceksiniz, esir alıyorsunuz insanları" diyerek tepki gösterdi. Büşra B. ise taksiden inmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü Büşra B.'yi gitmek istediği adrese götürdü.

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