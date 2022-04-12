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Yolcuyu dövdüğü iddia edilen İETT şoförü tutuklandı

#İstanbul#Fatih#İETT
Yolcuyu dövdüğü iddia edilen İETT şoförü tutuklandı

İstanbul Fatih'te otobüste tartıştığı 74 yaşındaki Kadir Şahin'i darbettiği iddia edilen İETT otobüsü şoförü Alaaddin M., "basit yaralama" suçundan tutuklandı.

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Olay, 9 Nisan günü saat 17.40 sıralarında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan 33Y hat nolu İETT otobüsünde gerçekleşti. Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi. Şoförün ilerlemeleri yönünde uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı.

Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisini darbettiğini ileri sürdü. Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.

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"SONRADAN PİŞMAN OLDUM"

Polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Alaaddin M., bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcı tarafından sorgulanan şoför, adli raporlar ve şüphelinin kaçamaklı ifadesi dikkate alınarak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Yolcuyu dövdüğü iddia edilen İETT şoförü tutuklandı

Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Alaaddin M., "Bana pet şişeyi fırlatmaya kalktı. Ben de tutmaya çalıştım. Elimi öne doğru savurunca elim burnuna çarptı. Burnunda sanırım yara varmış. Karşı tarafın özrünü görmedim, özürlü değildi. Karşı tarafa sanırım 60-65 yaşları arasındaydı. Ben vurmadım. Elimi dahi kaldırmadım. Karşı taraf babama karşı ağır ithamlarda bulundu. Şahıs araçta bayılmadı. Dışarıda bayıldı. Tam kapısının önünde bayıldı. Ben de sonradan pişman oldum. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Yolcuyu dövdüğü iddia edilen İETT şoförü tutuklandı

TUTUKLANDI

Mahkeme, darbedilen şikayetçinin 74 yaşında olması, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunduğu, kaçma ihtimali bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildi.

 

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#İstanbul#Fatih#İETT

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