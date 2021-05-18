Yolculuk İstanbul’a

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde trafik yoğunluğu ve toplu taşıma araçlarındaki kalabalık arttı. Şehirlerarası yollarda artan trafik nedeniyle kilit kavşaklarda yavaşlama oldu, otogarlarda da dönüşe geçenler yoğunluk oluşturdu. İstanbul’da da otogar dönenlerle doldu. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş biletlerinin tamamının satıldığını söyleyen firma yetkilileri, otobüs kapasitelerinin yüzde 50 ile sınırlı olması nedeniyle yoğunluğun bir haftadan fazla süreceğini belirtti.

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