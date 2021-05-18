Yolculuk İstanbul’a
Koronavirüs salgınına karşı alınan 17 günlük tam kapanma öncesi İstanbul’dan kaçan yüzbinler, kapanmanın sona ermesiyle dönmeye başladı.
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde trafik yoğunluğu ve toplu taşıma araçlarındaki kalabalık arttı. Şehirlerarası yollarda artan trafik nedeniyle kilit kavşaklarda yavaşlama oldu, otogarlarda da dönüşe geçenler yoğunluk oluşturdu. İstanbul’da da otogar dönenlerle doldu. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş biletlerinin tamamının satıldığını söyleyen firma yetkilileri, otobüs kapasitelerinin yüzde 50 ile sınırlı olması nedeniyle yoğunluğun bir haftadan fazla süreceğini belirtti.
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