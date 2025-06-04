Yolculuğa çıkacaklar dikkat! Bayram öncesi dolandırılmayın

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Bayram dönemlerinde fırsatçıların çoğaldığına dikkati çeken Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz, vatandaşların kurumsal şirketlere yönelmesini tavsiye etti.

“ARAÇ KİRALAMACILARI KONFEDERASYONU'NU TERCİH ETSİNLER”

Kızmaz, vatandaşların Araç Kiralamacıları Konfederasyonu'na üye şirketlerden kiralamalarını önererek, "Çünkü merdiven altı tabiri dediğimiz araç kiralama şirketlerine bu bayram üzeri düşmemelerini istiyoruz. En azından çıkartmamızın olduğu bölgelerde müdahale şansımız çok. Herhangi bir sıkıntı olduğunda direkt müdahale edebiliyoruz. Bunun için özellikle Araç Kiralamacıları Konfederasyonu'nu tercih etmelerini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"VATANDAŞLAR, ARACI GÖREREK KİRALAMA SİSTEMİNE GİTSİN"

Kızmaz, araç kiralarken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinerek, "Vatandaşlarımızın ucuz değil; aracı görerek, yanına giderek, bizzat ofise giderek kiralama sistemine girmesini isteriz. Aracı kiralarken dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bunlar aracın arıza lambalarının yanmaması, aracın kilometresi bunları çok dikkat etmeleri lazım. Dediğimiz gibi eğer bizlerden kurumsal yerlerden yani bizim konfederasyonumuzun üyelerinden eğer kiralanmış olursa bir şekilde müdahale etme şansımız olabiliyor" ifadelerine yer verdi

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"BÜYÜK FİRMALARIN WEB SİTELERİ KOPYALANIYOR”

Dolandırıcılık türlerine ilişkin de konuşan Kızmaz, "Öncelikle büyük firmaların web siteleri kopyalanıyor. Lüks marka aracı sitesine koyuyor. Sitesine koyduğundaki fiyatı da ekonomik sınıftaki aracın fiyatını yazıyor. Haliyle de vatandaşlarımız ekonomik sınıftaki arabaya vereceği parayla lüks sınıfına veririm diye orada tuzağa düşüyor. Buna da çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü web sitesindeki sistemle görerek almanın arasında dağlar kadar fark var. Biz onun için diyoruz. Firmayı görün, fiyatı yanında pazarlık edin ve bu şekilde. Ve bu bayramdan önce en çok dikkat edilecek hususlardan bir tanesi zaten bunlar.

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"GPS İLE ARAÇ STOP EDİLİP MÜŞTERİDEN PARA İSTİYORLAR"

Kızmaz, GPS yöntemiyle de dolandırıcılıkların yapıldığını belirterek, "Genellikle merdiven altı tabiri dediğimiz araç kiralama firmaları bunları yapıyor. Araçlar kiralama yapıyor. Kiraladıktan sonra 300-400 metre veya 500 metre sonra aracı kilitliyor uzaktan kilitleme ile. Araç 15 kilometrenin altına geldiğinde stop ediyor. Vatandaş arızalandı diye telefon açıyor. ‘Kardeşim daha ne yaptın? Daha yeni verdik sana bu arabayı diyerek' vatandaşlardan para talep ediyorlar. Mağdur ediyorlar. Bunun için de vatandaş zaten başvuracağı bir yerde maalesef olmadığı için çünkü meslek dalına daha yeni yeni geçiyoruz. Mağdur oluyor. Bizler bu devrede kişiliğimizle devreye girmeye çalışıyoruz ama maalesef merdiven altı çalıştığı için bizlerin de yapacağı bir şey yok. Savcılığa müracaat ediyoruz. Bu sefer savcılığa müracaat ettiğinde güveni kötüye kullanma kapsamına alınıyor. Yani suç oranı yok gibi gözüküyor" ifadelerine yer verdi.

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"FİRMA İSİMLERİNİ KULLANIYORLAR”

Araç Kiralama şirketlerinin en büyük sorununun firma isimlerinin alınıp taklit edilmeleri olduğunu söyleyen Kızmaz, "Biz en büyük darbeyi bunlardan alıyoruz. Merdiven altı tabiri dediğimiz firmalardan. Vatandaşlara hep şunu söylüyoruz. Yani bu işin artık bir konfederasyonu kuruldu. 18 dernek, 3 federasyon altımızda mevcut. Yani gerekirse internet ortamında bizlerin telefon numaralarına ulaşarak bizlerde nerelerde kiralama yapılacaklarını bizler kendilerine anlatabiliriz. 7-24 biz hizmetteyiz" diye konuştu.