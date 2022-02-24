Yolculu minibüsü seyir halindeyken alev aldı

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Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 8'inci kilometresinde bugün öğle saatlerinde 21 M 0029 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, hareket halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.



Minibüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



Bu arada, minibüsün yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.