Yolcularla tartışan şoför, otobüsü park edip işi bıraktı

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Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Varsak-Sarısu hattında çalışan özel halk otobüsünün şoförü R.K., yolcular ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, cadde üzerinde otobüsü durakta park ederek araçtan inip yürüyerek uzaklaştı.

ŞOFÖR İŞİ BIRAKTI

Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan yolcular ise olup bitene bir anlama veremeden şoförün gidişini izledi. Bazı yolcular ise gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

Şoförün ise işi bıraktığı ve bir daha otobüse dönmediği öğrenildi.