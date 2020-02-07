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İlkay DİKİCİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 12:58,Son Güncelleme:/

Yolcuların valizleri teslim edilmeye başlandı

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasının ardından uçakta bulunan valizler yolculara teslim edilmeye başlandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat Çarşamba günü uçak kazası meydana gelmişti. Yolcuların kurtarma çalışmasının tamamlanmasının ardından yolcuların uçakta bulunan eşyalarının ve valizlerinin durumu merak konusu oldu. Pegasus Hava Yolları görevlileri uçakta bulunan valizleri ve yolcuların eşyalarını tek tek toplayarak enkazın yanına getirilen bagaj taşıma aracına yükledi. Pegasus kriz masasına götürülen valizlerin ve eşyaların yolculara teslim edilmeye başlanıldığı öğrenildi.

 

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