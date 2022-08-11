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Yolculara dehşeti yaşattılar! İETT otobüsünün camlarını tekmelerle kırdılar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İett Otobüsü#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 09:21

Beylikdüzü'nde şoförünün kendilerini sollamasına kızan otomobildekiler, önünü kestikleri İETT otobüsüne saldırıp yolculara dehşeti yaşattı. Saldırganların, otobüsün camlarını yumruk ve tekmelerle kırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 05.30 sıralarında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip, onu takip etti. Sürücü ve beraberindeki 2 kişi, araçlarıyla önünü kestikleri otobüsün camları yumruklayıp tekmelemeye başladı.

Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, sürücü otobüsün kapı camını tekmeleyerek kırdı. Diğer sürücüler araya girerek saldırganları uzaklaştırdı.

Yaşanan bu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolculara dehşeti yaşattılar İETT otobüsünün camlarını tekmelerle kırdılar

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#İstanbul#İett Otobüsü#Saldırı

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