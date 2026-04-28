×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yolcular sorun çıkardı! Antalya'dan kalkan uçak Bulgaristan'a acil iniş yaptı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 14:33

Antalya-Londra seferini yapan uçakta bulunan bazı yolcular uçuş esnasında sorun çıkardı. Bunun üzerine uçak Bulgaristan’ın Sofya Havalimanı’na acil iniş yaparken pilotun, "Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin. Yetkililer gelene kadar yolculardan koltukta oturmasını isteyeceğiz" sözleri kayıtlara yansıdı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre Jet2 Havayolları’na ait uçak Londra Gatwick seferini yapmak üzere dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçakta bulunan bazı yolcular sorun çıkarmaya başladı. Bunun üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi. Uçak Bulgaristan Hava Sahası üzerinde seyrettiği sırada uçağın pilotu Sofya Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek acil durumu ekiplere bildirdi.

"UÇAĞA MÜMKÜN OLDUKÇA ÇABUK GELİN"

O anlar kule pilot konuşmalarınca kayıt altına alındı. Pilotun, "Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin. Yetkililer gelene kadar yolculardan koltukta oturmasını isteyeceğiz" sözleri kayıtlara yansıdı.

Daha önce de aynı havayolu şirketine ait Antalya-Manchester seferini yapan uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı’na acil iniş yapmıştı.

Haberin Devamı

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edilmişti.

Gözden KaçmasınFirari Umut Altaşın mesajları ortaya çıktı: Öteceğim her şeyiFirari Umut Altaş'ın mesajları ortaya çıktı: 'Öteceğim her şeyi'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınMaslakta takside Kağıt bitti yazan POS cihazında kokain bulundu 3 kişi gözaltına alındıMaslak'ta takside 'Kağıt bitti' yazan POS cihazında kokain bulundu! 3 kişi gözaltına alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!