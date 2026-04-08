Yolcular itiraf etti, sürücü onları suçladı: 100 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 12:10

Samsun’un Atakum ilçesinde korsan taksicilik yaptığı tespit edilen sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Kadın sürücü, kendisinin suçsuz olduğunu ve yolcuların çağırdığını belirterek, onlardan şikayetçi olacağını söyledi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Korsan taksi uygulaması üzerinden çağrılan araç, polis ekipleri tarafından takibe alındı.

YOLCULAR KORSAN HİZMETİ İTİRAF ETTİ

Ekipler, Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde güvenlik önlemi alarak otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde araçtaki yolcular korsan taşımacılık hizmeti aldığını itiraf etti. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 100 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu.

Korsan taşımacılıkta kullanılan otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Kadın sürücü, kendisinin suçsuz olduğunu ve yolcuların çağırdığını belirterek, onlardan şikayetçi olacağını söyledi.

Korsan taşımacılığa karşı büyük mücadele verdiklerini belirten Samsun Taksiciler Derneği Başkanı Utku Karaduman, “Atakum ilçesinde korsan taşımacılığına karşı bir uygulama oldu. Türkiye genelinde Korsan taşımacılığa karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda cezalar çok ağır. 100 bin lira para cezası var, ehliyete el koyma ve 2 ay da aracın men cezası var. Biz taksiciler derneği olarak bu işin üzerinde durmaya devam edeceğiz. Bizim vatandaşlardan istediğimiz şudur; siz herhangi bir taksi durağını bile arasanız ve size sivil araç gönderdikleri takdirde muhakkak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin. Bu işin taksicisi ya da başka bir şeyi yok. Bu korsan taşımacılık yasal değil. Samsun'da özellikle SamTaksi uygulaması var. SamTaksi'den çağırdığınız araçlar yasal. Onun dışında başka uygulamalardan çağırdığınız hiçbir araç yasal değil. Bu yüzden bunlara dikkat edelim” dedi. 

