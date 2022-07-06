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Yolcu vapuru Karaköy iskelesine çarpmıştı... Yeni görüntüler ortaya çıktı

#Vapur #Kaza#Yolcu

Kadıköy-Karaköy seferini gerçekleştirdiği sırada Karaköy İskelesine çarpan ŞH-DURUSU vapurunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vapurun iç kamerasından kaydedilen görüntülerde, çarpma anında yolcuların koltuklarından düştüğü görülüyor.

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Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli vapurun, geçen cuma günü saat 13.00 sıralarında, Karaköy İskelesine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından iskelede bulunan güvenlik kamerası ve vapurun iç kısmındaki kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Vapurun içinde kaydedilen görüntülerde, çarpma esnasında bazı yolcuların oturdukları koltuklardan düştükleri görülüyor. Kazanın ardından yolcular, panikleyerek ayağa kalkıyor. İskeledeki güvenlik kamerasından kaydedilen görüntülerde ise iskelede bekleyen görevli, hızla gelen vapuru gördükten sonra geriye doğru kaçıyor.

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#Vapur#Kaza#Yolcu

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