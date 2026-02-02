×
Yolcu uçağı Dalaman'a inemeyince Antalya'ya yönlendirildi

#Uçak Seferi#Dalaman Havalimanı#Antalya Havalimanı
Yolcu uçağı Dalamana inemeyince Antalyaya yönlendirildi
Şubat 02, 2026 12:32

Muğla seferini yapan AJet uçağı, olumsuz hava koşulu yağış nedeniyle Dalaman Havalimanı'na inemedi. Hava bir süre tur atan uçak Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 06.35'te havalanan AJet'e ait VF3124 sefer sayılı yolcu uçağı, şiddetli sağanak nedeniyle Dalaman Havalimanı'na iniş yapamadı.

DALAMAN ÜZERİNDE TUR ATTI İNİŞ YAPAMADI

Güvenlik gerekçesiyle Dalaman üzerinde bir süre tur atan uçak, daha sonra Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçakta bulunan yolculardan Onur Yılmaz, hava şartlarının oldukça zorlu olduğunu belirterek, iniş sırasında kısa süreli panik yaşandığını ve pilot tarafından uçağın Antalya'ya iniş yapacağının anons edildiğini söyledi.

