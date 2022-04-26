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Yolcu terörü

#Metrobüs#METRO#Yolcu
Yolcu terörü

Metrobüste erkek bir yolcu, yer verme konusunda tartıştığı kadına “Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım” diyerek tehditler savurdu. İstanbul Metrosu'nda ise 2 kişi sigara içerken görüntülendi. İkiliye ‘maske takmamak’ ve ‘kapalı alanlarda tütün mamullleri tüketmek’ten 2 bin 354 TL ceza kesildi.

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İstanbul Beylikdüzü’ndeki Güzelyurt Metrobüs Durağı’nda önceki gün öğle saatlerinde, bir erkek yolcu ile bir kadın yolcu arasında yer verme konusunda tartışma çıktı. Tartışma iki tarafın da birbirine bağırması ile bir süre devam etti.

'PANDEMİYLE ÇIKTIM'

Erkek yolcu tartışma sırasında kadına “Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım” dedi. Kadının, “Koparamazsın” şeklinde cevap vermesi üzerine erkek yolcu tehditlerine devam etti. “Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkûmum. Pandemi nedeniyle çıktım” dedi. Tartışma diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. Kadına tehditler savuran erkek yolcu tartışmanın ardından metrobüsten inerek yoluna devam etti. İki tarafın da polise şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise metrobüsteki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DALGA GEÇEREK SİGARA İÇTİLER

İstanbul Metrosu’nda sigara içen 2 kişinin görüntüleri, bir yolcu tarafından cep telefonuyla çekildi. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine büyük tepki oluştu. Görüntülerde sigara içenlerden biri sırıtarak, “Metroda sigara içmek yasak mı?” diye yanında sigara içen kişiye soruyor. Diğer sigara içen arkadaşından “Bilmiyorum ki” yanıtını alınca da sırıtarak “Bizim orda yasak değil, tabii” diyerek sigara içmeye devam ediyor. Polis hem maske takmayan hem de trendekilerle dalga geçerek sigara içen 2 kişinin O.E. ile M.O. olduğunu ve Bayrampaşa’da yaşadıklarını belirledi. Evlerine düzenlenen operasyonla yakalanan O.E. ve M.O. suçlarını itiraf etti. İkiliye ‘maske takmamak’ ve ‘kapalı alanlarda tütün mamullleri tüketmek’ten 2 bin 354 TL ceza kesildi. 

Yolcu terörü


 

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#Metrobüs#METRO#Yolcu

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