×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

New York'a giden uçak rahatsızlanan yolcu için İstanbul'a indi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Havalimanı#Emirates Havayolları#Havacılık
New Yorka giden uçak rahatsızlanan yolcu için İstanbula indi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 13:28

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Havayollarının Dubai-New York seferini gerçekleştiren Airbus A380 tipi yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Dubai'den ABD'nin New York şehrine gitmek üzere havalanan, A6-EOC kuyruk tescilli ve EK201 sefer sayılı Airbus A380 tipi yolcu uçağı, Karadeniz üzerinde seyir halindeyken kaptan pilotun aldığı karar doğrultusunda rotasını İstanbul Havalimanı'na çevirdi.

Dünyanın en büyük yolcu uçakları arasında yer alan Airbus A380 tipi uçak, saat 11.56'da İstanbul Havalimanı'na emniyetli şekilde iniş yaptı. Uçağın, rahatsızlanan yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indiği öğrenildi.

İLK MÜDAHALE APRONDA YAPILDI

Rahatsızlanan yolcu, havalimanında hazır bekletilen sağlık ekiplerince ambulift kullanılarak uçaktan indirildi. İlk müdahalesi apronda yapılan yolcu, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Emirates uçağının, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından New York seferine devam etmesi planlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Havalimanı#Emirates Havayolları#Havacılık

BAKMADAN GEÇME!