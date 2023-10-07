Yolcu otobüsünün önünü kesip camını kırmışlardı: Karar verildi

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Olay, 5 Ekim saat 05.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Arık 68 ACK 225 plakalı otomobil ile iddiaya göre, Aksaray'dan Ankara'ya yolcu taşıyan A. K (58) yönetimindeki 68 ABY 300 plakalı yolcu otobüsü sıkıştırdı. Otobüs şoförü A.K. de selektör yapıp, korna çalarak ikazda bulundu. Ardından Arık, otobüsün önüne geçip durdurmak istedi.Yanındaki kardeşi Furkan Arık da aracın açık olan penceresinde el-kol hareketleriyle şoföre hakaretlerde bulundu. Şoför A.K.'nin yoluna devam etmesine rağmen Arık, aracıyla otobüsün önünü kesmeye devam etti. O anlar da yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir yolcu da jandarmayı arayıp durumu bildirdi.