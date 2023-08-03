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Yolcu otobüsünün altında kalan motosikletlinin ayağı koptu! Tekirdağ'da feci kaza kamerada

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#Tekirdağ#Trafik#Kaza
Yolcu otobüsünün altında kalan motosikletlinin ayağı koptu Tekirdağda feci kaza kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 14:01

Tekirdağ’da çarpıştığı otobüsün altında kalan motosiklet sürücüsü Emre Ü. ayağının koptuğu kaza anı kameraya yansıdı.

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Kaza, Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi İstanbul Caddesi üzeri ağır bakım ışıklar yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden Emre Ü. yönetimindeki 59 AHR 227 plakalı motosiklet, Hakkı Ş. idaresindeki 59 KS 810 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışma sonrası otobüsün altında kalan motosiklet sürücüsünün ayağı ezildi. Ayağında kopma meydana gelen yaralı motosiklet sürücüsü Emre Ü., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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#Tekirdağ#Trafik#Kaza

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