Yolcu otobüsünden 63 sincap yavrusu çıktı! 3 kişiye 327 bin lira idari para cezası

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Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri Batman’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada 2 kafes içerisinde toplam 63 sincap yavrusu bulundu.

Jandarma ekipleri sincaplara el koyarken, hayvanların göndericisi ve alıcısını bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda sincap yavrularını İzmit ve Gebze'de bulunan 2 kişinin alacağı belirlendi.

Sincapları gönderen ve alacak 3 kişiye 327 bin lira idari para cezası uygulandı. Yolcu otobüsünde bulunan sincap yavruları, Jandarma HAYDİ ekipleri tarafından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

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Yavruların doğal yaşam alanlarına bırakılacağı öğrenildi.