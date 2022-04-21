Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yolcu otobüsünden 63 sincap yavrusu çıktı! 3 kişiye 327 bin lira idari para cezası

#Bolu#Yolcu Otobüsü#Para Cezası
Yolcu otobüsünden 63 sincap yavrusu çıktı 3 kişiye 327 bin lira idari para cezası

Bolu’da jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 63 sincap yavrusu ele geçirildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri Batman’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada 2 kafes içerisinde toplam 63 sincap yavrusu bulundu.

Yolcu otobüsünden 63 sincap yavrusu çıktı 3 kişiye 327 bin lira idari para cezası

Jandarma ekipleri sincaplara el koyarken, hayvanların göndericisi ve alıcısını bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda sincap yavrularını İzmit ve Gebze'de bulunan 2 kişinin alacağı belirlendi.

Sincapları gönderen ve alacak 3 kişiye 327 bin lira idari para cezası uygulandı. Yolcu otobüsünde bulunan sincap yavruları, Jandarma HAYDİ ekipleri tarafından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Haberin Devamı

Yavruların doğal yaşam alanlarına bırakılacağı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Yolcu Otobüsü#Para Cezası

BAKMADAN GEÇME!

Macron mu Le Pen mi Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir 8 soruda Fransa seçimleri…

Macron mu Le Pen mi? Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir! 8 soruda Fransa seçimleri…

#Fransa Seçimleri
Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Macron mu Le Pen mi Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir 8 soruda Fransa seçimleri…

Macron mu Le Pen mi? Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir! 8 soruda Fransa seçimleri…

#Fransa Seçimleri
Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk