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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

Yolcu otobüsündeki peynir bidonundan 1 kilo esrar çıktı

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Yolcu otobüsündeki peynir bidonundan 1 kilo esrar çıktı
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MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kilo 100 gram bonzai ile 1 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda kimlikleri açıklanmayan 2 şüpheli, 3 kilo 100 gram bonzai ile yakalandı. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

PEYNİR BİDONUNDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Polislerin kent girişinde durdurduğu bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ise peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi. Bidonun sahibi yolcu, gözaltına aldı.

 

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