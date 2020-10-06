Yolcu otobüsünde ’taş kokain’ ile yakalandı

Elazığ’da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yol uygulamasında durdurulan şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüste, durumundan şüphelenilen M.S.’nin çantasında yapılan aramada 82 gram taş kokain ele geçirildi. Ayrıca, kent merkezinde yardım etmek bahanesiyle yaklaştığı bir kişinin 600 TL’sini çalan şüpheli A.E. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede A.E.’nin aynı yöntemle Siirt’te 2, Malatya’da 3 ve Adıyaman’da 1 kez yankesicilik yaptığı ve toplamda 11 suç kaydının olduğu tespit edildi.



Şüpheliler M.S. ve A.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.