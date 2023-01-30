Yolcu otobüsünde can pazarı: 3 ölü 25 yaralı

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Malatya’dan İstanbul’a giden Mehmet K. yönetimindeki, Kayısı Kent Turizm’e ait 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, dün 02.00 sıralarında, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle kayarak kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs, bariyerleri devirerek şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yeri adeta can pazarına döndü. Otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemil Özhan, Mustafa Özdoğan ve Abdulvahap Batan’ın hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. 4’ü ağır yaralı 25 kişinin tedavisi sürerken, otobüs şoförü Mehmet K. gözaltına alındı.

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otobüs çekici yardımıyla şarampolden çıkartılırken, güvenlik güçlerinin karayolu üzerinde önlem almasıyla trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.