Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yolcu otobüsünde can pazarı: 3 ölü 25 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Malatya#Kaza
Yolcu otobüsünde can pazarı: 3 ölü 25 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:00

Kayseri’de kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, bariyerleri devirerek şarampole yuvarlandı.

Haberin Devamı

Malatya’dan İstanbul’a giden Mehmet K. yönetimindeki, Kayısı Kent Turizm’e ait 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, dün 02.00 sıralarında, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle kayarak kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs, bariyerleri devirerek şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yeri adeta can pazarına döndü. Otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemil Özhan, Mustafa Özdoğan ve Abdulvahap Batan’ın hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. 4’ü ağır yaralı 25 kişinin tedavisi sürerken, otobüs şoförü Mehmet K. gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Yolcu otobüsünde can pazarı: 3 ölü 25 yaralı

otobüs çekici yardımıyla şarampolden çıkartılırken, güvenlik güçlerinin karayolu üzerinde önlem almasıyla trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Malatya#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti Peki nedeni neydi Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti! Peki nedeni neydi? Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi?

#Sağlık
Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi

Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü! ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi?

#Eğitim
Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli?

#Sağlık