Yolcu otobüsünde 224 gram kokain ele geçirildi

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, batı illerinden doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen yolcu otobüsü durduruldu. Otobüs şoförü Z.K.’nin üzerinde ve araçta yapılan aramada 224 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli Z.K.’nin 6 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.