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Yolcu otobüsü yoldan çıktı… Onlarca yaralı var

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#Trafik Kazası#Ankara-Niğde Yolu#Baba Konakları
Yolcu otobüsü yoldan çıktı… Onlarca yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 18:23

Aksaray'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 44 kişi yaralandı.

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Y.A. (45) idaresindeki 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, 44 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

 

Yolcu otobüsü yoldan çıktı… Onlarca yaralı var

Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yolcu otobüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığı belirtildi.

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Kazada, otobüste bulunan 41 yolcu ile 3 personel olmak üzere toplam 44 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Yaralı vatandaşlarımız olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre illerdeki hastanelere sevk edilmiş olup tedavileri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Yolcu otobüsü yoldan çıktı… Onlarca yaralı var

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#Trafik Kazası#Ankara-Niğde Yolu#Baba Konakları

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