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Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 09:11,Son Güncelleme:

Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı

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Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı
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MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinden Gelenbe-Akhisar arası İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bartın-İzmir arası yolcu taşımacılığı yapan 50 AG 708 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Murat Temiz, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Yoldan çıkan otobüs, ağaçların arasında yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. 17 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılara, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansta müdahale edildi.

Yolcular, firmanın tahsis ettiği bir başka otobüsle yoluna devam etti.

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