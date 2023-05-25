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Yolcu otobüsü, yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

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#Konya#Kaza#Trafik Kazası
Yolcu otobüsü, yol temizleme aracına çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 15:23

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünün Karayolları'na ait yol temizleme aracına arkadan çarptığı kazada, otobüs şoförü Halil İbrahim Çizmeci öldü, 15 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Seydişehir - Antalya kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Trabzon'dan Antalya'ya giden Halil İbrahim Çizmeci’nin kullandığı 61 ABT768 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Karayolları'na ait Ahmet Ecevit yönetimindeki 06 DOA 809 plakalı yol temizleme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle temizleme aracı devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü Halil İbrahim Çizmeci yaşamını yitirirken, 13 yolcu ile temizleme aracı şoförü Ahmet Ecevit ve yanındaki mesai arkadaşı olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolcu otobüsü şoförlerinin ise Konya'daki molada değişim yapıp, Halil İbranim Çizmeci'nin direksiyon başına geçtiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#Konya#Kaza#Trafik Kazası

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