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Feci kaza! Otobüs 25 metreden yuvarlandı: 10'u ağır, 28 yaralı

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#Antalya#Otobüs#Gazipaşa
Feci kaza Otobüs 25 metreden yuvarlandı: 10u ağır, 28 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 08:26

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün girdiği virajda 25 metreden yuvarlandığı kazada 10’u ağır, 28 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Antalya'dan Mersin yönüne giden Nihat Taşdemir yönetimindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü girdiği virajda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 25 metreden yuvarlandı. Bir ağaca çarpıp duran otobüste can pazarı yaşandı. Kazada otobüste bulunan 30 kişiden 28’i yaralandı. Bazı yolcular yaralı halde yola çıkmaya çalıştı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. 50 jandarma personeli, 20 sağlık ekibi, 15 itfaiye ekibi yaralılara müdahale etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Feci kaza Otobüs 25 metreden yuvarlandı: 10u ağır, 28 yaralı

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, çalışmaları yerinde takip edip, ekipleri yönlendirdi. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Feci kaza Otobüs 25 metreden yuvarlandı: 10u ağır, 28 yaralı

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#Antalya#Otobüs#Gazipaşa

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