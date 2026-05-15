Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 1 ölü 8 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 07:00

KONYA’da Bereket Bolat (42) yönetimindeki 31 ED 146 plakalı yolcu otobüsü, dün 05.30 sıralarında önünde seyreden Hüseyin Hakkı Köylüoğlu idaresindeki 42 E 5248 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında bulunan aydınlatma direği, ağaç ve Selçuk Üniversitesi’ne ait istinat duvarına çarparak durdu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü Bereket Bolat olay yerinde hayatını kaybetti, otobüste bulunan yolculardan Serkan Medeni (32), Huriye Yeni (21), Hülya Elitok (49), Serkan Pekmez (35), Sıla Nur Dağı (21), Murathan Akdaş (26), Hüsne Irgat (44) ve Güler Uluğtekin (23) yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

