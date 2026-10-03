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Yolcu otobüsü tarlaya girdi: 9 kişi yaralandı

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#Sivas#Kaza#Trafik Kazası
Yolcu otobüsü tarlaya girdi: 9 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 12:00

Sivas’ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün tarlaya girdiği kazada 2’si çocuk, 9 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolunun Yeşildere köyü mevkisinde meydana geldi. Ö.Ö. (56) yönetimindeki 55 KC 270 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.

Yolcu otobüsü tarlaya girdi: 9 kişi yaralandı

Kazada sürücü Ö.Ö. ile otobüste yolcu olarak bulunan O.D. (25), M.T.B. (20), G.Ö. (30), S.Ö. (31), E.Ö. (3), Y.T. (22), R.F. (30) ve G.Ö. (1) hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Sivas#Kaza#Trafik Kazası

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