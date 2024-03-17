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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı

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#Trafik Kazası#Kırşehir#Otobüs
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 08:07

Kırşehir'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, şoför ile beraber 15 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri Karayolu Mucur ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Van'a giden Zekayi Boy'un kullandığı 34 YK 0496 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Zekayi Boy ile beraber 15 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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#Trafik Kazası#Kırşehir#Otobüs

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