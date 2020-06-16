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DHA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 01:43,Son Güncelleme:

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

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Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 karayolu Yukarı Kale Mahlelsi Cevizlik mevkiinde meydana geldi. Mustafa Tanrıkulu yönetimindeki 27 C 8462 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde bulunan Kaya Değer (60) yönetimindeki 34 BGY 973 plakalı kamyonetin bölünmüş yol ortasında dönüşü esnasında çarpıştı.

Kazada kamyonette bulunan sürücü Değer ile eşi Mahi (64), çocukları Orhan ve Hakan Değer ile otobüste bulunan ver isimleri öğrenilemeyen 2 yolcu yaralandı. Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde bulunan Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücü Kaya Değer, Sivas'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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