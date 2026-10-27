Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

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Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü Isparta-Antalya kara yolu Kazak Tünelleri yakınında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför İlker Akbay hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

EN SON ISPARTA'DAN YOLCU ALMIŞ

İstanbul- Antalya seferi yapan yolcu otobüsünün Isparta Otogarı'ndan 4 yolcu aldıktan sonra güzergahında devam ettiği öğrenildi.

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