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Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Trafik Kazası#Antalya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 12:17

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin yedek şoför İlker Akbay olduğu ve kaza sırasında dinlenme kabininde uyuduğu öğrenildi.

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Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü Isparta-Antalya kara yolu Kazak Tünelleri yakınında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre dinlenme kabininde uyuyan yedek şoför İlker Akbay hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. 

Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

EN SON ISPARTA'DAN YOLCU ALMIŞ

İstanbul- Antalya seferi yapan yolcu otobüsünün Isparta Otogarı'ndan 4 yolcu aldıktan sonra güzergahında devam ettiği öğrenildi.

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Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 9 yaralı


 

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#Kaza#Trafik Kazası#Antalya

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