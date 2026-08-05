Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 23 yaralı

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Hatay’dan Giresun’a seyreden, Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YILTUR 004 plakalı yolcu otobüsü, dün 08.00 sıralarında, Kayseri-Niğde karayolunda kontrolden çıktı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs, refüje çarparak devrildikten sonra yolda bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Gülümser Olgun hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

‘BİRİNİN KOLU KOPTU’

Yolculardan Hasan A., “Otobüste yatıyordum. Bir baktım gürültü geldi. Biz yerdeydik. Benim arkamdakinin kolu kopmuş” dedi.

Yolculardan Ali Bayram, “Şoför hız yapıyordu, bir de virajlara hızlı girdi, uyur gibiydi. Kaza anında uyuyordum, sese uyandım. Bir anda devrildi. Emniyet kemeri sayesinde kurtuldum” diye konuştu. Mahmut Akgün de “Araca Adana’da bindik. Bariyerlere, ağaçlara çarpıp devrildi. Otobüs doluydu. Kendi imkânlarımızla camdan çıktık. Allah razı olsun, muavin olaydan 1-2 saat önce ‘Yasal zorunluluk, kemerlerinizi takın’ dedi. Kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı” ifadelerini kullandı.