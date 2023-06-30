×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yolcu otobüsü çarpa çarpa durabildi

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy#Otobüs#Kaza
Yolcu otobüsü çarpa çarpa durabildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 07:00

Muğla’nın Fethiye ilçesinden hareket eden Muzaffer Giden yönetimindeki yolcu otobüsü, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na gidiyordu.

Haberin Devamı

Önceki gün 12.00 sıralarında Arnavutköy Habibler Yolu üzerinde sürücü Giden otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs ışıklarda duran bir araca çarparak karşı yöne geçti. 4 araca daha çarpan otobüs durdu. Otobüsteki 7 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, çarptığı araçlardaki 4 kişi yaralandı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Sağlık ekipleri 3 yaralının tedavisini olay yerinde yaparken, durumu ağır bir kişi kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda trafik kilitlendi ve uzun kuyruklar oluştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arnavutköy#Otobüs#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası
Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık