Yolcu otobüsü çarpa çarpa durabildi

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Önceki gün 12.00 sıralarında Arnavutköy Habibler Yolu üzerinde sürücü Giden otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs ışıklarda duran bir araca çarparak karşı yöne geçti. 4 araca daha çarpan otobüs durdu. Otobüsteki 7 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, çarptığı araçlardaki 4 kişi yaralandı.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Sağlık ekipleri 3 yaralının tedavisini olay yerinde yaparken, durumu ağır bir kişi kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda trafik kilitlendi ve uzun kuyruklar oluştu.