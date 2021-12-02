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Yolcu otobüsü, alev alev yandı

#Osmaniye#Yangın#Otobüs
Yolcu otobüsü, alev alev yandı

Osmaniye'de yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmanda yangın çıktı. Sürücüsünün yolun sağına park ederek yolcuları indirdiği otobüs kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Olay, gece saatleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınında meydana geldi. Mersin-Batman seferini yapan Faysal Ş. yönetimindeki 07 AIM 803 yolcu otobüsü seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü yolun sağına çekerek, yolcuları tahliye etti. Motor kısmında başlayıp, hızla tüm otobüsü saran yangında otobüs alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Yangının ardından otobüs, kullanılmaz hale geldi. Şans esiri yara almadan kurtulan yolcular ise otobüs firmasının temin ettiği başka bir otobüs ile götürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 

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#Osmaniye#Yangın#Otobüs

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