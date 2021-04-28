Yolcu otobüsü alev aldı, yolcular tahliye edildi
İstanbul'dan Bingöl'e giden ve 34 yolcusu bulunan otobüs, hareket halindeyken alev aldı. Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular tahliye edildi. Yolculardan Samet Koçlardan, ''Bingöl sınırlarına geldiğimizde otobüste ağır bir koku gelmeye başladı. Daha sonra otobüsün alt tarafından bir duman çıktığını fark ettik. Otobüs durunca kendimizi dışarı attık ve otobüs alev aldı" dedi.
Olay, Bingöl- Elazığ karayolunun 30'uncu kilometresindeki Yolçatı mevkisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan 34 yolcusuyla dün öğle saatlerinde Bingöl’e gitmek için yola çıkan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı.
Yolcuların tahliyesinin ardından ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle otobüsteki yangını söndürdü. Ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.
‘YOĞUN KOKUNUN ARDINDAN OTOBÜS ALEV ALDI’
Otobüsün yolcuları, o anları anlattı. Yolculardan Samet Koçlardan, kente yaklaştıkları sırada yoğun bir koku hissettiklerini, ardından otobüsün alev aldığını belirterek, "Otobüs şoförü mola yerlerinde sürekli aracın yağ ve suyunu kontrol ediyordu. Bir mola yerinde yağ eksildiğini fark edince motor yağı ilavesi yaptı. Bingöl sınırlarına geldiğimizde otobüste ağır bir koku gelmeye başladı. Daha sonra otobüsün alt tarafından bir duman çıktığını fark ettik. Otobüs durunca kendimizi dışarı attık ve otobüs alev aldı" dedi.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara