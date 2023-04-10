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Yolcu otobüsü, 2 minibüse çarptı: 12'si jandarma personeli 14 yaralı

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#Eskişehir#Kaza#Jandarma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 10:29

Eskişehir'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü, karşı yönden gelen biri jandarma servisi 2 minibüse çarptı. Kazada 12'si jandarma personeli 14 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi yolu Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adem Demirtaş, kullandığı 07 ALN 088 plakalı yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolcu otobüsü, 2 minibüse çarptı: 12si jandarma personeli 14 yaralı

Yol ortasında savrulan yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Ali Sert yönetimindeki 26 GA 606 plakalı minibüs ile içinde jandarma personelinin bulunduğu 26 JAA 036 plakalı minibüse çarptı. Kazada 12'si jandarma personeli 14 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü, 2 minibüse çarptı: 12si jandarma personeli 14 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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Yolcu otobüsü, 2 minibüse çarptı: 12si jandarma personeli 14 yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise kara yolu üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun ortasında savrulan yolcu otobüsünün karşı yönden gelen 2 minibüse çarptığı görüldü.

Yolcu otobüsü, 2 minibüse çarptı: 12si jandarma personeli 14 yaralı

Otobüsteki yolculardan Halit Pelet de kazayı şöyle anlattı: "Otobüs yukardan gelirken sallanmaya başladı. Sallantıdan sonra önce jandarma ve diğer minibüse çarptı. Yolcu otobüsü doluydu ancak çok yaralanan olmadı.

Yolcu otobüsü, 2 minibüse çarptı: 12si jandarma personeli 14 yaralı

Asıl yaralananlar jandarma aracındakiler oldu." Otobüs şoförü gözaltına alınırken, 2 saat kapanan yol yeniden açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Eskişehir#Kaza#Jandarma

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