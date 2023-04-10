Yolcu otobüsü, 2 minibüse çarptı: 12'si jandarma personeli 14 yaralı

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi yolu Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adem Demirtaş, kullandığı 07 ALN 088 plakalı yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol ortasında savrulan yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Ali Sert yönetimindeki 26 GA 606 plakalı minibüs ile içinde jandarma personelinin bulunduğu 26 JAA 036 plakalı minibüse çarptı. Kazada 12'si jandarma personeli 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise kara yolu üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun ortasında savrulan yolcu otobüsünün karşı yönden gelen 2 minibüse çarptığı görüldü.

Otobüsteki yolculardan Halit Pelet de kazayı şöyle anlattı: "Otobüs yukardan gelirken sallanmaya başladı. Sallantıdan sonra önce jandarma ve diğer minibüse çarptı. Yolcu otobüsü doluydu ancak çok yaralanan olmadı.

Asıl yaralananlar jandarma aracındakiler oldu." Otobüs şoförü gözaltına alınırken, 2 saat kapanan yol yeniden açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.