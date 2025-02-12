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Yolcu minibüsü istinat duvarına çarptı: 6 yaralı

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#Trafik Kazası#Kaza#Elazığ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 09:56

Elazığ’da kar yağışıyla kayganlaşan yolda, yolcu minibüsünün istinat duvarına çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Yeni Mahalle Zafran Kavşağı'nda meydana geldi. Yokuş aşağı inerken E.K.’nin kontrolünü yitirdiği 23 M 0170 plakalı yolcu minibüsü, kar yağışıyla kayganlaşan yolda, kaldırıma çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı yaralılar, ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yolcu minibüsü istinat duvarına çarptı: 6 yaralı

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Elazığ

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