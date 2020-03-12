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Haber Giriş: 12.03.2020 - 13:05,Son Güncelleme:/

Yolcu minibüsü çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı Köyü'nde çığ düştü. Bu sırada yoldan geçen minibüs, saniyelerle çığın altında kalmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı Köyü'nden kent merkezine gitmekte olan yolcu minibüsünün geçişi sırasında çığ düştü.

Yol ulaşıma kapanırken, minibüsün saniyelerle çığın altında kalmaktan kurtulduğu belirtildi. Yolu ulaşıma kapatan kar kütleleri, köylüler tarafından temizlendi.

Yolcu minibüsü çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

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