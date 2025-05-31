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Yolcu minibüsü alev alev yandı, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

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#Diyarbakır#Minibüs Yangını#Yolcu Taşıma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 16:24

Diyarbakır'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, seyir halindeyken alev aldı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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Olay, öğle saatlerinde, Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 21 M 0063 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, yolcuları tahliye edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevler tüm minibüsü sardı.

Yolcu minibüsü alev alev yandı, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olay nedeniyle bir süre kapalı olan yol, minibüsün yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

 

 

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#Diyarbakır#Minibüs Yangını#Yolcu Taşıma

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