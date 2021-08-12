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Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/DHA
Haber Giriş: 12.08.2021 - 20:10 | Son Güncelleme:

Yolcu midibüsü alev alev yandı

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Gürpınar - Avcılar seferini yapan İETT midibüsü yandı. Şoförün zamanında aracı park ederek tahliye etmesiyle olası facia önlendi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü'ndeki Yakuplu yan yolda Gürpınar - Avcılar seferini yapan İETT midibüsünde çıktı. Sürücü Mahmut Ayboy motor bölümümden dumanlarım çıktığını fark ederek, müdübüsü durdurdu.

Yolcu midibüsü alev alev yandı

10 kadar yolcuyu tahliye eden şoför, yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti ve itfaiyeyi aradı. Midibüsün içi ve motor bölümü tamamen yandı. Gelen itfaiye araçtaki yangını söndürdü. Yangının nedeni araştırıyor.
Yolcu midibüsü alev alev yandı


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