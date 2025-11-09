×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Yolcu ile tartışan şoföre meydan dayağı… O anlar kameraya böyle yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 21:52

Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü şöförü, otobüste tartıştığı ve darp ettiği iddia edilen yaşlı adamın yakınları tarafından feci şekilde dövüldü. Olay anı ise saniye saniye otobüs kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Kasım günü Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi yolculuğu taşımacılığı yapan halk otobüsü şoförü ile otobüste bulunan yaşlı bir yolcu arasında ani fren nedeniyle tartışma yaşandı.

OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİLER

Tartışma arbedeye dönüşürken, yaşlı adamın el parmağı kırıldı. Yaşanan olayın ardından yaşlı adamın yakınları, 8 Kasım günü otobüsün önünü keserek otobüs şoförüne saldırdı. Otobüs şoförü, 4-5 kişi tarafından feci şekilde darbedildi. O anlar ise saniye saniye otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sırasında şahıslar yolcu otobüsüne de zarar verdi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

