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Haber Giriş: 01.08.2020 - 01:52,Son Güncelleme:

Yola dökülen yağ ulaşımı aksattı

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Yola dökülen yağ ulaşımı aksattı
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde nasıl döküldüğü bilinmeyen zeytin yağı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde bulunan Dr Alledin Cilli caddesinde bulunan yol mevkisinde,nedeni bilinmeyen şekilde zeytin yağı döküldü.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağ dökülmesi nedeniyle yol trafiği kapatıldı.

İtfaiye yardımıyla yapılan temizleme çalışmasının ardından normale döndü.

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