Yola dökülen vidalar trafiği felç etti! Polis ve esnaf seferber oldu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 13:36

Silivri’de inşaat malzemesi taşıyan bir kamyondan yola dökülen vidalar nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Yaklaşık 4 kilometrelik alana yayılan vidalar nedeniyle çok sayıda aracın lastiği patlarken, D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldaki vidalar; trafik polisleri, karayolları ekipleri ve çevredeki esnaf tarafından el birliğiyle toplandı

Olay, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Edirne istikameti Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyondan, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü.

Yola saçılan kesici maddeler, seyir halindeki birçok aracın lastiğine zarar verdi. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Silivri Bölge Trafik, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sevk edildi.

Vidaların temizlenmesi amacıyla kara yolunun tüm şeritleri yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu süre zarfında yan yoldan sağlandı. Temizlik çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
POLİS VE ESNAF SEFERBER OLDU

Yoldaki vidalar; trafik polisleri, karayolları ekipleri ve çevredeki esnaf tarafından el birliğiyle toplandı. Çalışmaların ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Öte yandan, trafikte bekleyen bir tanker şoförü ile görevli trafik polisi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

'SÜRÜCÜLERİN TEKERLEKLERİ ZARAR GÖRMESİN'

Ekiplere yardım eden bölge esnafından Hamza Yer, "Araçtan vidalar dökülmüş, elimizden geldiğince biz de toplamaya çalışıyoruz. Sürücülerin tekerleklerine zarar vermesin diye uğraşıyoruz. Bizde olayı yol kapanınca fark ettik. Vidalar büyük ihtimalle bir kamyonetten döküldü" dedi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vidaların döküldüğü kamyonu ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

