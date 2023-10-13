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Yola dökülen motor yağı hastanelik etti

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#Üsküdar#Motor Yağı#Hastane
Yola dökülen motor yağı hastanelik etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 11:14

Üsküdar'da seyir halindeki minibüsten dökülen motor yağı nedeniyle kayganlaşan yolda ayağı kayan kadın yere düştü. Kafasını yola çarpan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının düşme anı ise, motosikletlileri uyarmak için video çeken bir kurye tarafından kaydedildi.

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Olay, dün 10.45 sıralarında Ünalan Mahallesi, Ayazma caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen servis minibüsünden yola yağ döküldü. Cadde üzerinde kurye olarak çalışan Mert Bektaş, diğer motosiklet kullanıcılarının dikkatli olması için video çekmeye başladı. Bektaş'ın görüntü aldığı sırada caddeden karşıya geçmeye çalışan bir kadın, yağ birikintisine bastığı anda yere düştü. Kafasını sert şekilde yola vuran kadın vatandaşlar tarafından taksi ile hastaneye götürüldü.

Yola dökülen motor yağı hastanelik etti

"NALBURDAN TOPRAK ALIP BİZ DÖKTÜK"

Olay anını çeken Mert Bektaş, "Cadde üzerinde yağ gördüm. Ben burada moto kuryeyim. Arkadaşları uyarmak için video çekiyordum. Videonun sonunda teyzenin düştüğüne şahit oldum. Sert şekilde kafasını vurdu. Bu kameraya yansıdı. Kendisine yardımcı olduk. Teyze taksiye binip gitti. Yolda hala yağ var. Gördüğünüz gibi, yetkililere bildirdik ilgilenen olmadı. Nalburdan toprak alıp biz döktük" dedi.

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Yola dökülen motor yağı hastanelik etti

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#Üsküdar#Motor Yağı#Hastane

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