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Coşkun MENEK - DHA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

Yola çıkan yavru ayıları görüntüledi

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Yola çıkan yavru ayıları görüntüledi
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Erzincan'ın Çağlayan beldesinde gece saatlerinde yola çıkan 3 yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde restoran işletmeciliği yapan Eray Gül, ailesi ile gece saatlerinde iş yerinden otomobille evlerine dönerken, aniden yola 3 ayı yavrusu çıktı.

Yola çıkan yavru ayıları görüntüledi

O anları cep telefonuyla kayda alan Gül, ayı yavrularını bir süre aracıyla takip etti. Bir süre karayolunda koşan yavru ayılar, daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

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