Yola çıkan yavru ayıları görüntüledi
Erzincan'ın Çağlayan beldesinde gece saatlerinde yola çıkan 3 yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde restoran işletmeciliği yapan Eray Gül, ailesi ile gece saatlerinde iş yerinden otomobille evlerine dönerken, aniden yola 3 ayı yavrusu çıktı.
O anları cep telefonuyla kayda alan Gül, ayı yavrularını bir süre aracıyla takip etti. Bir süre karayolunda koşan yavru ayılar, daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle