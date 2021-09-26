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Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: Çok sayıda yaralı var

#Kaza#Sivas#Domuz
Yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta otomobilin, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. 

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) Kaza saat 21.00 sıralarında Sivas-Ankara Karayolu Sıcak Çermik mevkiinde meydana geldi. Sivas’tan Yıldızeli ilçesi istikametine giden F.I. yönetimindeki 11 AAZ 434 plakalı otomobil, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç refüjü aşarak karşı yönden gelen H.A. idaresindeki 58 AU 883 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan G.A., T.Ç., G.Ç. ve S.I. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya sebep olan 4 domuz ise öldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kaza#Sivas#Domuz